Hastanenin acil servisi önündeki ağacın yarısı koparak devrildi
Bolu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle İzzet Baysal Devlet Hastanesi acil servisinin önünde bulunan bir çam ağacı koptu. Düşen parça, bir aracın üzerine devrildi fakat herhangi bir zarara yol açmadan olay atlatıldı.

BOLU'da etkili olan kar yağışının ardından hastanenin acil servisinin önünde bulunan çam ağacının yarısı koparak devrildi. Kopan parça bir aracın üzerine düştü.

Olay, akşam saatlerinde Sağlık Mahallesi'nde bulunan İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesinin acil servisi önünde meydana geldi. Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle karla kaplanan çam ağacı ortasından yarıldı. Ağacın dalları park halinde olan acil serviste görevli bir doktorun aracının üzerine düştü. Araçta hasar meydana gelmezken yaralanan da olmadı.

500

