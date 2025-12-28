Hastanenin acil servisi önündeki ağacın yarısı koparak devrildi

BOLU'da etkili olan kar yağışının ardından hastanenin acil servisinin önünde bulunan çam ağacının yarısı koparak devrildi. Kopan parça bir aracın üzerine düştü.

Olay, akşam saatlerinde Sağlık Mahallesi'nde bulunan İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesinin acil servisi önünde meydana geldi. Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle karla kaplanan çam ağacı ortasından yarıldı. Ağacın dalları park halinde olan acil serviste görevli bir doktorun aracının üzerine düştü. Araçta hasar meydana gelmezken yaralanan da olmadı.