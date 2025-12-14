Haberler

Arkut Dağı'nda kar kalınlığı 10 santime ulaştı

Bolu'nun Gerede ilçesinde bulunan Arkut Dağı'nda kar yağışı nedeniyle yeşil alanlarda kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Bölge beyaz örtüyle kaplandı.

Bolu'nun yüksek kesimlerinde dün gece başlayan kar yağışı aralıksız devam etti. Gerede ilçesine bağlı Arkut Dağı'nda etkili olan kar yağışı nedeniyle bölge beyaz örtüyle kaplandı. Arkut Dağı'nın çevresindeki yeşil alanlarda kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı.

Haber: Oğuzhan EKE/BOLU,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
