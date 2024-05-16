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Bolu'da Kamyonla Otomobil Çarpıştı: Sürücü Yaralandı

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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonla çarpışan otomobil şarampole devrildi ve sürücü yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kamyonla çarpışan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Mudurnu istikametine seyreden Umut K. yönetimindeki 14 ABS 982 plakalı kamyon, Kurtlar köyü mevkisinde tali yoldan ana yola çıkan Muzaffer K. idaresindeki 14 LE 866 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Mudurnu trafik Bolu Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

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