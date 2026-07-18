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Bolu'da kamyonetle motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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Bolu-Mengen kara yolunda motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, kamyonet sürücüsü yaralandı.

Bolu'da kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Bolu-Mengen kara yolunda seyreden Mehmet Sait Yağmur (58) idaresindeki 81 ABK 273 plakalı motosiklet, Çaydurt mevkisinde C.D. yönetimindeki 33 N 6760 plakalı kamyonetle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada motosiklet sürücüsü Yağmur, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan kamyonet sürücüsü C.D, sağlık ekiplerince İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz
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