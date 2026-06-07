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Kamyonet ile TIR çarpıştı: 3 yaralı

Kamyonet ile TIR çarpıştı: 3 yaralı
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Bolu'da D-100 kara yolunda kamyonet ile TIR'ın kavşakta çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, TIR sürücüsü gözaltına alındı.

BOLU'da kamyonet ve TIR'ın kavşakta çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında D-100 kara yolu Yenicepınar köyü yakınlarında meydana geldi. Sedat Ç. idaresindeki 06 FAN 064 plakalı kamyonet, kavşakta Erkan Ç. yönetimindeki 14 GF 008 plakalı TIR ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan kamyonetin sürücüsü ile yolcu konumundaki Lokman K. ve Nihat U. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

TIR şoförünü gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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