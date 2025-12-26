Bolu'da çöp boşaltma alanına gelen TIR'ın dorsesi alev aldı
Bolu'da çöp boşaltma alanında kağıt yüklü bir TIR'ın dorsesi yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangına itfaiye müdahale etti.
Bürnük köyünde belediyeye ait çöp boşaltma alanına gelen kağıt yüklü TIR'da, saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Şoför, TIR'ı dorsesinden ayırırken; çöp tesisinde çalışanlar, yangın tüpleri ile alevlere müdahale etti. Kağıtların yanmasıyla alevlerin sardığı dorsedeki yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. TIR'ın dorsesi tamamen yanarken, ekipler inceleme başlattı.
