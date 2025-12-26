Haberler

Bolu'da çöp boşaltma alanına gelen TIR'ın dorsesi alev aldı

Bolu'da çöp boşaltma alanında kağıt yüklü bir TIR'ın dorsesi yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangına itfaiye müdahale etti.

BOLU'da çöp boşaltma alanına gelen kağıt yüklü TIR'ın dorsesi alev aldı. Yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Bürnük köyünde belediyeye ait çöp boşaltma alanına gelen kağıt yüklü TIR'da, saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Şoför, TIR'ı dorsesinden ayırırken; çöp tesisinde çalışanlar, yangın tüpleri ile alevlere müdahale etti. Kağıtların yanmasıyla alevlerin sardığı dorsedeki yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. TIR'ın dorsesi tamamen yanarken, ekipler inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
