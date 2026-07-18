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Kamyonet ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Kamyonet ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi
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Bolu Çaydurt mevkisinde kamyonetle kafa kafaya çarpışan motosiklet sürücüsü Mehmet Sait Yağmur olay yerinde hayatını kaybetti, kamyonet sürücüsü yaralandı.

BOLU'da kamyonet ile kafa kafaya çarpışan motosikletin sürücüsü Mehmet Sait Yağmur yaşamını yitirdi. Yaralanan kamyonet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 18.45 sıralarında Çaydurt mevkisinde meydana geldi. Mehmet Sait Yağmur yönetimindeki 81 ABK 273 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen C.D. idaresindeki 33 N 6760 plakalı kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada motosiklet sürücüsü Mehmet Sait Yağmur olay yerinde yaşamını yitirirken, kamyon sürücüsü C.D. ise hafif şekilde yaralandı.

Yağmur'un cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastanenin morguna kaldırıldı. C.D. ise olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından sevk edildiği Köroğlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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