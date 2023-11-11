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Bolu'da kafa kafaya çarpışan otomobillerde sıkışan sürücü kurtarıldı

Bolu'da meydana gelen trafik kazasında iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada sıkışan bir sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.