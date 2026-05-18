Bolu'da kaçakçılıkla mücadele kapsamında 4 zanlı hakkında işlem yapıldı

Güncelleme:
Bolu İl Jandarma Komutanlığı'nın kaçakçılıkla mücadele çalışmalarında 52 adet sentetik ecza, 12 bin 500 elektronik sigara kiti ve 170 paket sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında şüpheli kişilere ait araçta yapılan aramada 52 adet sentetik ecza bulundu.

Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

"Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamında sürdürülen çalışmalar çerçevesindeki yol kontrol ve arama faaliyetinde de yurda yasa dışı yollarla getirildiği belirlenen 12 bin 500 adet elektronik sigara kiti ile 170 paket sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz
