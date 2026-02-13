Bolu'da asayiş

??????? Bolu'da çok sayıda kaçak ürün ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince araçta yapılan aramada 574 gram sentetik uyuşturucu, 4 elektronik sigara makinası/tüpü, 1 uyuşturucu madde aparatı ve 15 metal sikke ele geçirildi.

Ayrıca "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamında yol kontrol ve arama faaliyetinde, yurda yasa dışı yollarla sokulduğu tespit edilen 36 bin elektronik sigara kiti ele geçirildi.

Olaylarla ilgili 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.