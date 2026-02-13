Haberler

Bolu'da asayiş

Bolu'da asayiş
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu'da gerçekleştirilen operasyonlarda 574 gram sentetik uyuşturucu ve 36 bin elektronik sigara kiti ele geçirildi. İlgili şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

??????? Bolu'da çok sayıda kaçak ürün ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince araçta yapılan aramada 574 gram sentetik uyuşturucu, 4 elektronik sigara makinası/tüpü, 1 uyuşturucu madde aparatı ve 15 metal sikke ele geçirildi.

Ayrıca "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamında yol kontrol ve arama faaliyetinde, yurda yasa dışı yollarla sokulduğu tespit edilen 36 bin elektronik sigara kiti ele geçirildi.

Olaylarla ilgili 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
Antalya Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın iniş takımları kırıldı, motoru piste sürttü

Antalya Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın iniş takımları kırıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trabzonspor Divan Başkanı Ören'den 'sağduyu' çağrısı

Fenerbahçe derbisi öncesi tek bir isteği var
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Sadece 2 gün kaldı

Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Sadece 2 gün kaldı
Gözde Seda Altuner kilo vermesinin sırrını açıkladı

Hızla kilo veren ünlü oyuncudan tehlikeli uyarı
Derbi öncesi flaş karar! Sadettin Saran futbolculara duyurdu

Derbi öncesi flaş karar! Futbolculara son idmanda duyurdu
Trabzonspor Divan Başkanı Ören'den 'sağduyu' çağrısı

Fenerbahçe derbisi öncesi tek bir isteği var
Enkaz devralan Michael Carrick'ten büyük başarı

Enkaz devralan Carrick'ten 1 ayda tarihi başarı
Sağanak vurdu, Manavgat Şelalesi ortadan kayboldu

Şiddetli sağanak ilçenin sembolünü görünmez hale getirdi