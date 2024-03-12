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Bolu'da Kaçak Avcılık Yapan 2 Kişi Hakkında Adli İşlem Başlatıldı

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Bolu'nun Mengen ilçesinde kaçak avcılık yaptıkları gerekçesiyle 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Doğa Koruma ve Mili Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda kızıl geyik eti ve hayvansal yağ ele geçirildi.

Bolu'nun Mengen ilçesinde kaçak avcılık yaptıkları gerekçesiyle 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Köprübaşı köyünde bir enerji işletme tesisi mevkiinde kızıl geyik ve boz ayı avlandığı ihbarını değerlendiren Doğa Koruma ve Mili Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan çalışma kapsamında Mengen Cumhuriyet Savcılığının arama kararı doğrultusunda operasyon düzenlendi.

Tesiste jandarma ekipleriyle yapılan aramada, derin dondurucu içinde kızıl geyik eti olduğu değerlendirilen hayvan etleri ile bir miktar hayvansal yağ ele geçirildi.

Ayrıca tesisteki farklı bir bölümde ise eski yıllara ait olduğu tahmin edilen 2 geyik boynuzu bulundu.

Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'nde yapılan tür tespit çalışmalarında ele geçirilen et ve hayvansal yağların kızıl geyiğe ait olduğunun belirlenmesi üzerine enerji işletme tesisinin şantiye şefi İ.Ş. ile yardımcısı M.K. hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Kaynak: AA / Güncel

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