Bolu'da kaçak avcılıkla mücadele çalışmaları sürüyor

Bolu'da kaçak avcılığın önlenmesine yönelik denetimler devam ediyor.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, sahada av koruma faaliyetlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda ekiplerce gece ve gündüz arazi kontrolleri gerçekleştiriliyor. Yapılan denetimlerle, kaçak avcılığın önüne geçilmesi ve yaban hayatının korunması amaçlanıyor.