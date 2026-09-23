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Bolu'da jandarma, Abant gişelerinde 650 kilo bozuk midyeyi imha etti

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Bolu'da jandarma, Abant gişelerinde 650 kilo bozuk midyeyi imha etti
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Bolu'da jandarma ekipleri, Abant Otoyol Gişeleri'nde durdurdukları araçta 18 kova içinde yaklaşık 650 kilo bozuk ve nakil belgesi bulunmayan midye ele geçirdi. Hijyenik olmayan koşullarda taşındığı belirlenen midyeler imha edilirken araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

BOLU'da jandarma ekiplerinin otoyol gişelerinde durdurduğu araçtaki kovalarda 650 kilo bozuk ve nakil belgesi bulunmayan midye ele geçirildi.

Bolu Dağı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Abant Otoyol Gişeleri'nde denetim yaptı. Ekipler, durdurdukları araçta yaptıkları aramada 18 kova içerisinde yaklaşık 650 kilo midye ele geçirdi. Kontrollerde midyelerin menşeinin belirsiz, bozuk olduğu ve nakil belgesi bulunmadan hijyenik olmayan koşullarda taşındığı belirlendi. Midyeler, ekiplerin gözetiminde imha edildi. Araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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