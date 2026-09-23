Bolu'da jandarma, Abant gişelerinde 650 kilo bozuk midyeyi imha etti

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BOLU'da jandarma ekiplerinin otoyol gişelerinde durdurduğu araçtaki kovalarda 650 kilo bozuk ve nakil belgesi bulunmayan midye ele geçirildi.

Bolu Dağı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Abant Otoyol Gişeleri'nde denetim yaptı. Ekipler, durdurdukları araçta yaptıkları aramada 18 kova içerisinde yaklaşık 650 kilo midye ele geçirdi. Kontrollerde midyelerin menşeinin belirsiz, bozuk olduğu ve nakil belgesi bulunmadan hijyenik olmayan koşullarda taşındığı belirlendi. Midyeler, ekiplerin gözetiminde imha edildi. Araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı