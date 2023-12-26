Bolu'da İzzet Baysal Hastanesi'nde Bebek Kaybı Olayı İçin Soruşturma Başlatıldı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bolu'da İzzet Baysal Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Ünitesi'nde doğum için sıra beklerken, kadının bebeğini kaybettiği olayın ardından soruşturma başlatıldı. Bolu Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Basına yansıyan, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Ünitesi'nde yaşanan bahsi geçen olaya dair iddialarla ilgili idari soruşturma başlatılmış olup, Bolu Valiliği İl Sağlık Müdürlüğümüzce, süreç yakından ve titizlikle takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Mutlu YUCA/ BOLU,