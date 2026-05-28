Bolu'da apartman yangını: Kedi kurtarılamadı

Bolu'da 5 katlı apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen kedi, itfaiye ekiplerinin uzun süren müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kültür Mahallesi Şehitler Caddesi'nde bulunan 5 katlı apartmanın giriş katında yaşayan Fahrettin Metyar'ın evinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yaklaşık 3 gündür evde olmadığı öğrenilen Metyar'ın dairesinden yükselen dumanları fark eden apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sırasında evde bulunan kedi dumandan etkilendi. İtfaiye ekipleri kediyi kurtarmak için uzun süre kalp masajı yapıp oksijen verdi ancak kedi kurtarılamadı.

Yangında evde hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA / Zafer Göder
