Bolu'da ilkokul öğrencileri atık yağdan sabun yapmayı öğrendi

Bolu'da "Atık Yağlar Geleceğe Değer Katıyor" projesi kapsamında ilkokul öğrencileri atık yağdan sabun üretti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, Bolu İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi organizasyonunda yürütülen proje kapsamında Dağkent Kıroğlu Eğitim ve Sağlık Vakfı İlkokulu 4. sınıf öğrencilerine yönelik atölye çalışması gerçekleştirildi.

Lisenin Kimya Teknolojisi Atölyesini ziyaret eden ilkokul öğrencileri, sabunun nasıl yapıldığı, nerelerde kullanılabildiği ve önemi hakkında bilgiler edindi.

Daha sonra beyaz önlük giydirilerek eğitim verilen ilkokul öğrencileri, atık yağdan sabun üretti.

Kimya Teknolojisi Alanı öğrencilerinin rehberliğinde gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında, projenin ikinci yılında farklı eğitim kademelerinden yaklaşık 300 öğrencinin uygulamalı öğrenme süreciyle buluşturması hedefleniyor.

Etkinliğe, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fatih Fedakar ve Şube Müdürü İhsan Aşçı da katıldı.