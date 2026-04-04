Haberler

Bolu'da fenalaşması sonucu hastaneye kaldırılan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi hazırlık sınıfı öğrencisi Osman Nuri Ç, kaldığı yurtta fenalaştıktan sonra hastanede yaşamını yitirdi. Kalp rahatsızlığı geçirdiği belirlenen Osman Nuri Ç, yoğun bakımda tedavi altına alındı ama kurtarılamadı.

Osman Nuri Ç. (19), dün akşam saatlerinde kaldığı yurtta rahatsızlanarak baygınlık geçirdi. Durumu fark eden arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Osman Nuri Ç, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan tetkiklerde Osman Nuri Ç'in kalp rahatsızlığı geçirdiği belirlendi.

Yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Osman Nuri Ç, tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Osman Nuri Ç'nin cenazesinin memleketi Bursa'da toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz
Ateşkes ilk kez masada! Plan sunuldu, İran'dan jet yanıt geldi

Ateşkes ilk kez masada! Plan sunuldu, İran'dan jet yanıt geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hasan Can Kaya nişanlandı! Müstakbel gelin bakın kimmiş

Hasan Can Kaya nişanlandı! Müstakbel gelin bakın kimmiş
Donnarumma’nın penaltı notlarını çalan top toplayıcı çocuğu buldular

Yaptığı hırsızlık karşılıksız kalmadı!

Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak şampiyonluk kehaneti

Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak şampiyonluk kehaneti
Melissa Vargas'tan Zehra Güneş'e şarkılı gönderme

İpler tamamen koptu! Yapılan gönderme bomba
Hasan Can Kaya nişanlandı! Müstakbel gelin bakın kimmiş

Hasan Can Kaya nişanlandı! Müstakbel gelin bakın kimmiş
Olaylı maça Elif Karaarslan da dahil oldu! Yorumları bomba

Olaylı maça o da dahil oldu! Yorumları bomba
Maçtan sonra ortaya çıktı! Kerem penaltıyı atarken neler olmuş neler

Maçtan sonra ortaya çıktı! Kerem penaltıyı atarken neler olmuş neler