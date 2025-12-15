Haberler

Bolu'da iki grup arasındaki kavga kamerada; bekçilerden biber gazlı müdahale

Güncelleme:
Bolu'da, iki grup arasında çıkan kavgaya mahalle bekçileri müdahale etti. Olayda 1 bekçi gazdan etkilendi ve kavga cep telefonu ile görüntülendi.

BOLU'da, iki grup arasında çıkan kavgaya mahalle bekçileri, biber gazıyla müdahale etti. Olayda 1 bekçi gazdan etkilenirken, yaşananlar cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, gece saatlerinde Aktaş Mahallesi Taşhancılar Caddesi'nde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Taraflar, tekme- tokat birbirine saldırdı. Kavgayı gören mahalle bekçileri taraflara biber gazıyla müdahale etti. Gazın etkisiyle taraflar ayrılırken, bir bekçi de gazdan etkilendi. Kavgaya karışanlar gözaltına alındı.

Kavga ve bekçilerin müdahale anları cep telefonuyla görüntülendi.

