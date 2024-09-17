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Bolu'da İki Ayrı Trafik Kazası: 4 Yaralı

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Bolu'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında toplam 4 kişi yaralandı. Bolu merkezdeki kazada bir kamyonet ile ehliyetsiz bir otomobil çarpıştı, ardından kamyonet park halindeki yarı römorka çarptı. Diğer kazada ise bir otomobil tarlaya devrildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bolu'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Muhsin B. idaresindeki 34 TK 7192 plakalı kamyonet ile ehliyetsiz M.C.Ü'nün (17) kullandığı 14 ES 888 plakalı otomobil, Bolu merkez Aşağısoku Mahallesi'ndeki kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan kamyonet, yol kenarında park halinde bulunan yarı römorka çarptı.

Kazada sürücüler ile otomobilde yolcu olarak bulunan R.M.Ü. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, kaza anında otomobilde olduğu iddia edilen bir kişinin ambulans olay yerine geldiği sırada bölgeden kaçtığı öne sürüldü.

Yeniçağa ilçesinde meydana gelen kazada ise Ahmet Ö. idaresindeki 48 U 9654 plakalı otomobil, Zonguldak-Ankara kara yolu Sarayköy mevkisinde yoldan çıkarak tarlaya devrildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekipleri tarafından Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel

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