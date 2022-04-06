Bolu'da havaların ısınmasıyla çiçekler açtı - Haberler

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Bolu'da havaların ısınmasıyla çiçekler açtı

AA - İlhami Çetin - Güncel
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Bolu'da havaların ısınmasıyla çiçekler açtı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinin yüksek kesimlerinde karın erimesiyle rengarenk çiçekler açmaya başladı.

MUDURNU, BOLU (AA) - Bolu'nun Mudurnu ilçesinin yüksek kesimlerinde karın erimesiyle rengarenk çiçekler açmaya başladı.

Kış aylarında kar kalınlığının bir metrenin üzerine çıktığı Mudurnu yaylalarında havaların ısınmaya başlamasıyla karlar eridi.

Eriyen karlarla birlikte baharın müjdecisi olan çiçekler açmaya başladı. Açan çiçeklerle yaylalar renklendi.

Öte yandan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle buz tutan şelalelerden de sular akmaya başladı.

AA / İlhami Çetin - Güncel

Mudurnu, Bolu, kar, Güncel, Haberler

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