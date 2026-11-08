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Bolu'da hafif ticari araç motosikletle çarpıştı, motosiklet sürücüsü yaralandı

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Bolu'da hafif ticari araç motosikletle çarpıştı, motosiklet sürücüsü yaralandı
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Bolu'da Kalıcı Konutlar mevkisinde hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı; motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bolu'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 14 BU 038 plakalı hafif ticari araç, Kalıcı Konutlar mevkisinde, B.E. idaresindeki 14 ACL 636 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Yaralı motosiklet sürücüsü, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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