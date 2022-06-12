Bolu'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bolu'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı

AA - İlhami Çetin - Güncel
 - Güncelleme:
Bolu'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Mudurnu-Akyazı kara yolunda M.A. idaresindeki 34 HR 309 plakalı otomobil, Tosunlar köyü yakınlarında karşı yönden gelen M.S. yönetimindeki 54 TF 607 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile diğer araçtaki 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, Mudurnu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

AA / İlhami Çetin - Güncel

Tragger Mudurnu Bolu Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title