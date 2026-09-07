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Bolu'da haber alınamayan yaşlı adam ormanda bulundu

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Bolu'da kendisinden haber alınamayan yaşlı adam, arama kurtarma ekiplerince ormanda bulundu.

Bolu'da kendisinden haber alınamayan yaşlı adam, arama kurtarma ekiplerince ormanda bulundu.

Merkeze bağlı Merkeşler köyü Dere Mahallesi'nde yaşayan 72 yaşındaki işitme ve konuşma engelli H.A'dan haber alınamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine AFAD koordinasyonunda Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Komando Asayiş, Jandarma Suç Araştırma Timleri ile arama kurtarma dernekleri yönlendirildi.

Yaşlı adam, arama kurtarma çalışmasına katılan JAK ve arama kurtarma derneklerinin üyeleri tarafından köyünün çevresindeki ormanda bulundu.

Hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilen H.A, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA
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