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Bolu'da Geri Dönüşüm Tesisi Yangını

Bolu'da Geri Dönüşüm Tesisi Yangını
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Bolu'nun Yukarı Soku Mahallesi'ndeki bir geri dönüşüm tesisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangına müdahale devam ediyor ve bölgede yoğun duman oluştu.

Bolu'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, söndürülmeye çalışılıyor.

Yukarı Soku Mahallesi'ndeki bir geri dönüşüm tesisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle bölgede yoğun duman oluştu.

Ekipler yangını söndürmek için müdahale başlattı.

Kaynak: AA
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