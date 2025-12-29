Haberler

Bolu'da kar kalınlığı yarım metreye ulaştı

Güncelleme:
Bolu'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Gerede-Karabük yolu ulaşıma kapandı. TIR'ların makaslaması sonucu yüzlerce araç yolda kaldı. Karayolları Genel Müdürlüğü, yolun açılması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

GEREDE KARABÜK YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Bolu'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Gerede- Karabük yolu TIR'ların makaslaması nedeniyle ulaşıma kapandı. Güzergahı kullanan yüzlerce araç yolda kaldı. Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "D-100 devlet yolunun Gerede–Karabük il sınırı arasındaki bölünmüş yolumuzun her iki tarafı, yoğun kar yağışı ve kış şartlarına uygun donanıma sahip olmayan ağır taşıtların makaslaması nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatılmış olup, Anadolu Otoyolu'nun Gerede çıkışından devlet yoluna katılım sağlanamamaktadır. Yolun ulaşıma açılması için çalışmalar devam etmektedir. Anadolu Otoyolu üzerinden gelip Kastamonu ve Sinop yönüne devam edecek sürücülerimiz Ankara-Çankırı güzergahı; Samsun yönüne devam edecek sürücülerimiz Ankara-Kırıkkale güzergahı üzerinden erişim sağlayabilmektedir." denildi.

D-750'DE BAZI BÖLGELERDE AĞIR TAŞITLARIN GEÇİŞİNE İZİN VERİLMEYECEK

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, ayrıca D-750 Yeniçağa-Mengen-Zonguldak istikametinde olumsuz hava ve yol koşulları nedeniyle 30 Aralık Salı günü gece saat 02.00'ye kadar ağır taşıt trafiğine izin verilmeyeceği yönünde karar alındığı ifade edildi.

Haber: Mutlu YUCA/BOLU,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
