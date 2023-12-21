Bolu'da evinde sıkışan yaşlı kadına sağlık ekipleri müdahale etti

Bolu'nun Gerede ilçesinde evinde kanepe ile duvar arasında sıkışarak baygınlık geçiren kadına sağlık ekipleri müdahale etti.

Orta Mahalle Darende Sokak'ta yalnız yaşayan 65 yaşındaki H.B. evinde düşerek duvar ile kanepe arasında sıkıştı.

Baygınlık geçiren ve bir süre sonra kendine gelen yaşlı kadın, kendini iyi hissetmemesi üzerine şehir dışındaki kızını arayarak yardım istedi.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle olay yerine gelen sağlık, polis ve itfaiye ekipleri çilingir yardımıyla H.B'nin evine girdi.

Yapılan kontrollerin ardından H.B'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.