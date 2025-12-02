Bolu'da Et Parçası Nedeniyle Yoğun Bakıma Alınan Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

BOLU'da nefes borusuna et parçası kaçan, duran kalbi Heimlich manevrası ile çalıştırılan Sami Ayvaz (77), yoğun bakımdaki yaklaşık 2 aylık yaşam savaşını kaybetti.

Olay, 5 Ekim'de Hıdırşeyhler köyünde düzenlenen 'Hacet Bayramı' etkinliğinde meydana geldi. Etkinlikte ikram edilen etli pilavı yerken nefes borusuna et parçası kaçan Sami Ayvaz, fenalaşarak yere yığıldı. Bu sırada davetliler tarafından Heimlich manevrası uygulandı. Et parçası çıkarılan ve kalbi duran Ayvaz'a, bu kez kalp masajı yapıldı. Müdahale sonrası kalbi yeniden çalıştırılan Ayvaz, ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaklaşık 2 aydır yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Ayvaz, gece saatlerinde yaşamını yitirdi.

HABER: Mutlu YUCA/BOLU