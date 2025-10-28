Bolu'da Eşini Av Tüfeğiyle Vuran Adam Tutuklandı

BOLU'nun Mudurnu ilçesinde eşi Engin Baltaş (35) tarafından av tüfeği ile vurularak öldürülen Hilal Baltaş (29), toprağa verildi.

Olay, dün sabah saatlerinde Taşkesti beldesine bağlı Karamurat köyünde meydana geldi. Engin Baltaş, tartıştığı eşi Hilal Baltaş'ı av tüfeğiyle vurup jandarma karakoluna giderek teslim oldu. Baltaş'ın ifadesi doğrultusunda adrese sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Hilal Baltaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Hilal Baltaş'ın cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının incelemesi sonrası Mudurnu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çiftin 6 aylık erkek ile 3 ve 11 yaşındaki 2 kız çocuğu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından korumaya alındı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Engin Baltaş'ın eşini öldürdükten sonra sosyal medyadan paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Paylaşımda, "Arkadaşlar ben bugün cinayet işledim. Sebebi eşimin abisi İ. ve hanımı A., eşime telefonda, 'Aldat hak ediyor Engin' dedi. Ben kendimi kaybedip cinayet işledim" ifadeleri yer aldı.

TUTUKLANDI

Engin Baltaş, jandarmadaki sorgusunun ardından Mudurnu Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan Baltaş, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer yandan Hilal Baltaş'ın cenazesi, otopsinin ardından ailesi tarafından morgdan alındı. Hilal Baltaş, öğle vakti Mudurnu Yıldırım Beyazıt Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından ilçeye bağlı Sürmeli köyünde toprağa verildi.