Haberler

Bolu'da Eşini Av Tüfeğiyle Vuran Adam Tutuklandı

Bolu'da Eşini Av Tüfeğiyle Vuran Adam Tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde tartıştığı eşi Hilal Baltaş'ı av tüfeğiyle öldüren Engin Baltaş, jandarma karakoluna giderek teslim oldu. Olay sonrası çiftin çocukları koruma altına alındı.

BOLU'nun Mudurnu ilçesinde eşi Engin Baltaş (35) tarafından av tüfeği ile vurularak öldürülen Hilal Baltaş (29), toprağa verildi.

Olay, dün sabah saatlerinde Taşkesti beldesine bağlı Karamurat köyünde meydana geldi. Engin Baltaş, tartıştığı eşi Hilal Baltaş'ı av tüfeğiyle vurup jandarma karakoluna giderek teslim oldu. Baltaş'ın ifadesi doğrultusunda adrese sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Hilal Baltaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Hilal Baltaş'ın cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının incelemesi sonrası Mudurnu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çiftin 6 aylık erkek ile 3 ve 11 yaşındaki 2 kız çocuğu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından korumaya alındı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Engin Baltaş'ın eşini öldürdükten sonra sosyal medyadan paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Paylaşımda, "Arkadaşlar ben bugün cinayet işledim. Sebebi eşimin abisi İ. ve hanımı A., eşime telefonda, 'Aldat hak ediyor Engin' dedi. Ben kendimi kaybedip cinayet işledim" ifadeleri yer aldı.

TUTUKLANDI

Engin Baltaş, jandarmadaki sorgusunun ardından Mudurnu Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan Baltaş, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer yandan Hilal Baltaş'ın cenazesi, otopsinin ardından ailesi tarafından morgdan alındı. Hilal Baltaş, öğle vakti Mudurnu Yıldırım Beyazıt Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından ilçeye bağlı Sürmeli köyünde toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Altay Tankı envantere girdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her ay 8 Altay tankı üretilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan teslim töreninde güzel haberi verdi
İlk kez görücüye çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Altay Tankı törenine limuzin Togg'la geldi

Erdoğan'a özel Togg! Altay töreninde ilk kez görücüye çıktı
İşte Yüzyılın Konut Projesi'nde en az konutun yapılacağı 5 ilimiz

İşte Yüzyılın Konut Projesi'nde en az konutun yapılacağı 5 ilimiz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
31 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz

31 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
Kargo paketini açan genç kız gözyaşlarına boğuldu: Bu kadar zor olmaması gerekiyor

Kargo paketini açan genç kız gözyaşlarına boğuldu
Karadağ'da gerilim tırmanıyor! Türklere saldırmak için her yere beyzbol sopası gizlemişler

Türklere saldırmak için ülkenin her yerine bunları gizlemişler
Türk futbolunun köklü kulübüne şok ceza

Türk futbolunun köklü kulübüne şok ceza
31 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz

31 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı: Geriye sadece orası kaldı

2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı
AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı

AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı
Sibil Çetinkaya'dan hastane odasından yeni paylaşım: Uzun bir süre daha buradaymışız

10 gündür hastanede! Ateşi düşmüyor ağrıları artıyor
Hırsızlar telehandler kullanarak ATM çaldı!

Hırsızlar telehandler kullanarak ATM çaldı!
İsmail Yüksek ile kavga eden Deniz Undav'dan flaş Galatasaray paylaşımı

İsmail ile kavga eden Deniz Undav'dan flaş Galatasaray paylaşımı
Altay tankı sahaya iniyor! Türk mühendislerden vurucu güç

Altay tankı sahaya iniyor! Türk mühendislerden vurucu güç
Ünlülerin yılbaşı tarifesi ortaya çıktı! En çok kazanan isim Hadise oldu

Yılbaşı sahnesi cep yakıyor! Tek gecede kazanacağı rakam belli oldu
Aileye bir darbe daha! Kan tüccarları 'Minguzzi' isminin patentini aldı

Minguzzi ailesine bir darbe daha! Kan tüccarları sonunda bunu da yaptı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.