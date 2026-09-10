Haberler

Bolu'da elektrikli kompresörden çıkan yangında 1 kişi yaralandı, 2 kişi dumandan etkilendi

Bolu'da elektrikli kompresörden çıkan yangında 1 kişi yaralandı, 2 kişi dumandan etkilendi
Güncelleme:
+2 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu'da apartman garajında elektrikli kompresörden çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi, 1 kişi yaralandı.

Bolu'da apartman garajında elektrikli kompresörden çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi, 1 kişi yaralandı.

Sümer Mahallesi Sema Sokak'taki bir apartmanın garajında, S.T'nin elektrikli kompresörle otomobilinin lastiklerini şişirdiği sırada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, garajın içine yayıldıktan sonra apartmanın önündeki otomobile de sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Aracını yangından kurtarmaya çalışırken vücudunun çeşitli yerlerinde yanık oluşan S.T. hastaneye kaldırıldı, dumandan etkilenen 2 kişiye ise ambulansta oksijen tedavisi uygulandı.

Yangın nedeniyle apartmanda ve otomobilde hasar oluştu.

Kaynak: AA
Mansur Yavaş: Sayın Cumhurbaşkanı ile gerçekleştirdiğimiz görüşmenin tek gündemi Ankara'dır

Erdoğan ile görüşen Mansur Yavaş'tan çok konuşulacak açıklama
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Real Madrid'i karıştıracak Arda Güler-Mourinho iddiası! Sebebini duyurdular

Real'i karıştıracak Arda-Mourinho iddiası! Sebebini de duyurdular

Bedeli çok ağır oldu! 540 bin liralık kavga

Bu kavganın bedeli çok ağır oldu

Yemen'de dengeleri değiştiren 24 saat! Husiler 2 bin 600 kilometrekare ilerledi

İç savaş yeniden alevlendi! Ülke haritası 24 saat içinde değişti
Görüntüleri de var! Sokak ortasında kadından şaşırtan karar

Görüntüleri de var! Sokak ortasında kadından şaşırtan karar
IMEI kayıt ücreti tarih mi oluyor? Apple bombayı lansmanda patlattı

IMEI kayıt ücreti tarih mi oluyor? Türkiye'yi heyecanlandıran hamle
Mehmet Akif Ersoy ilk kez hakim karşısına çıkacak! Çoklu cinsel ilişki detayı iddianamede

İlk kez hakim karşısına çıkacak! Çoklu cinsel ilişki detayı bomba
Adana’daki orman yangını uydudan bile görünüyor! Çevre mühendisi vatandaşı böyle uyardı

Bilim insanımız uyardı! Felaketin boyutu uydudan bile görülüyor