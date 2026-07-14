Haberler

Düğünde kavgayı ayırmak isteyen iki kişi yaralandı

Düğünde kavgayı ayırmak isteyen iki kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu'da bir düğün salonunda iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen D.Ç. ve İ.Ç. yaralandı. Olay gece saatlerinde meydana geldi, sağlık ve polis ekipleri müdahale etti.

BOLU'da düğün salonunda iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen D.Ç. ve İ.Ç., yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Borazanlar Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. Düğün sırasında iki grup arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. İki grubun tekme ve tokatlarla birbirlerine saldırdığı kavgayı ayırmaya çalışan D.Ç. ile İ.Ç. hafif şekilde yaralandı. Kavga, düğündeki davetlilerin araya girmesiyle sona erdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı iki kişi, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump: İkinci İran harekatı başladı

Trump savaşı resmen ilan etti: Harekat başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 10 ilde 25 şüpheli gözaltına alındı

Yazıcıoğlu dosyası raftan indi! Tasarlayarak öldürmekten gözaltındalar
Gözde eğitim kurumu konkordato ilan etti: Veliler okul önünde toplandı

Gözde eğitim kurumu konkordato ilan etti: Veliler okul önünde toplandı
Brent petrol ABD-İran geriliminin etkisiyle yeniden yükselişe geçerek 80 doları aştı

ABD'nin hamlesi piyasaları sarstı! Petrol yeniden yükselişe geçti
Firari bahis baronu Veysel Şahin ile Haluk Levent arasında ortaklık iddiası

Vay Haluk vay! Öyle bir isimle ortaklığı çıktı ki, asıl şimdi yandı
Ankara'da 5 ayrı FETÖ soruşturması! 80 aktif polis için gözaltı kararı var

70 aktif polis gözaltında! İçlerinde rütbeliler de var
10 Avrupa ülkesi, Anti-Balistik Füze Koalisyonu kurduklarını duyurdu

10 ülke birden katıldı! Resmen koalisyon kurdular
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında çarpıcı belgeler! Helikopterdeki cihazlar sökülmüş

Apar topar enkaza gidip delilleri böyle karartmışlar