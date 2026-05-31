Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde trafik yoğunluğu
Kurban Bayramı tatilinin ardından memleketlerine dönen sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde İstanbul yönünde yoğun trafikle karşılaştı. Sürücüler yavaş ilerlerken, Avşar köyündeki çocuklar araçları el sallayarak selamladı.
YOĞUNLUK SÜRÜYOR
Öte yandan, yoğunluğun yaşandığı otoyolun geçtiği Avşar köyünde yaşayan çocuklar, köy yoluna giden köprüden otoyoldan geçen araçları el sallayarak selamladı. Araç sürücüleri de çocuklara korna çalarak karşılık verdi.
Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı