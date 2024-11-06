Bolu'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
Bolu'nun Göynük ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Bolu'nun Göynük ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Bekirfakılar köyünde, ağustos ayındaki orman yangınının çıktığı alanda temizlik çalışmasında görev alan Mehmet Acar'ın (48) kullandığı 14 BJ 109 plakalı traktör devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Acar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Acar'ın cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Göynük Şehit Ziya Sarpkaya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.