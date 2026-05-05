Bolu'da devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü öldü
Bolu'da devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü hayatını kaybetti.
Merkeze bağlı Rüzgarlar köyü mevkisindeki kum ocağından D-100 kara yolu istikametine seyreden İsmail Gezen (56) idaresindeki 14 EU 919 plakalı hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki toprak yamaca çarpıp devrildi.
Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Gezen'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Cenaze, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için BAİBÜ İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.