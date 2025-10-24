Bolu'da Dedesinin Evinden Hırsızlık Yapan Genç Tutuklandı

BOLU'da dedesinin yaşadığı evin içindeki eşyalardan odaların kapı ve pencerelerine kadar tüm eşyaları söküp çalan K.O. (23), tutuklandı.

Olay, Aşağısoku Mahallesi'nde meydana geldi. Yaz döneminde köyde yaşayan M.P., kent merkezinde oturduğu apartman dairesine dönünce boş evle karşılaştı. Dairesindeki kombiden, çatal bıçağa, odaların kapısından pencerelerine kadar her şeyin çalındığını gören M.P. polise ihbarda bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin başlattığı soruşturma kapsamında hırsızlık olayını M.P.'nin torunu K.O.'nun yaptığı tespit edildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan K.O.'nun dedesinin evinden çaldığı tüm malzemeleri sattığı ortaya çıktı.

K.O., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.