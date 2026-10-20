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Bolu'da D-100'de motosikletle hafif ticari araç çarpıştı, 2 kişi yaralandı

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Bolu'da D-100'de motosikletle hafif ticari araç çarpıştı, 2 kişi yaralandı
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Bolu'da D-100 kara yolunun Ankara istikametinde, Kartalkaya Kavşağı mevkisinde hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ve arkasındaki kişi, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.

Bolu'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

D-100 kara yolu Ankara istikametinde seyreden S.Ö. idaresindeki 14 ADK 115 motosiklet, Kartalkaya Kavşağı mevkisinde O.K. yönetimindeki 14 AK 163 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile arkasındaki V.Ö, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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