Bolu'da cip ile camlı vanın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde cip ile camlı vanın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Mudurnu-Nallıhan kara yolunun Aynalıkaya mevkisinde Ferhat O. idaresindeki 06 EN 806 plakalı camlı van ile Ahmet Ç. yönetimindeki 14 ACS 632 plakalı cip çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan ulaşım, çalışmaların ardından normale döndü.