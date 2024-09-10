Bolu'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Karaardıç köyü mevkiinde çıkan orman yangını, itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Karaardıç köyü mevkiinde çıkan orman yangını çevre ilçelerden gelen itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Mutlu YUCA/GÖYNÜK(Bolu),