Bolu'da 'dur' ihtarına uymayan cezaevi firarisi 40 dakikalık kovalamaca sonucu yakalandı

Bolu'da polisin "dur" ihtarına uymayan cezaevi firarisi, yaklaşık 40 dakika süren kovalamacanın ardından orman yolunda yakalandı.

Karamanlı Mahallesi Stadyum Caddesi'nde aranan kişilere yönelik uygulama yapan Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı yunus ekipleri, "dur" ihtarına uymayan bir otomobili takibe aldı.

Yunus polislerinin telsiz anonsu üzerine bölgedeki diğer ekipler de takibe katıldı. Kent merkezinden çıkarak orman yoluna yönelen şüpheli, yaklaşık 40 dakika süren kovalamacanın ardından Kozlu Köyü mevkisinde durduruldu.

Yakalanan şüphelinin, hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve öğle saatlerinde açık cezaevinden firar eden H.K. olduğu belirlendi.

Cezaevi firarisi, sağlık kontrolünün ardından işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.