Bolu'da çatıdan düşen yaşlı adam öldü
Bolu'nun Gerede ilçesinde güneş panelini tamir etmek için çıktığı çatıdan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.
Bolu'nun Gerede ilçesinde güneş panelini tamir etmek için çıktığı çatıdan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.
Demirciler Mahallesi'nde yaşadığı 3 katlı binanın çatısındaki güneş panelini tamir etmek isteyen 73 yaşındaki S.A, dengesini kaybederek yere düştü.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde S.A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
S.A'nın cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Gerede Devlet Hastanesi Morguna konuldu.
Kaynak: AA / Zafer Göder