Haberler

Bolu merkezli dolandırıcılık operasyonunda 6 şüpheli daha tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu merkezli 5 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 6 şüpheli daha tutuklandı. Soruşturma kapsamında toplam tutuklu sayısı 9'a yükseldi, 998 milyon lira dolandırıcılık yapıldığı belirlendi.

Bolu merkezli 5 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 6 şüpheli daha tutuklandı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca "bilişim sistemleri veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınanlardan 9'unun jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı, 3'üne adli kontrol hükümleri uygulandı.

Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 9'a yükseldi.

Öte yandan haklarında yakalama kararı çıkarılan yabancı uyruklu 3 şüpheliye ise yurt dışında bulunmaları nedeniyle işlem yapılamadığı öğrenildi.

Süreç

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Göynük ilçesinde 2 kişinin "bilişim sistemleri veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" yöntemiyle dolandırılmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 15 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, dün 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yakalanan 12 şüpheliden 3'ü tutuklanmıştı.

Şüphelilerin sosyal medya hesapları üzerinden 998 milyon lira dolandırıcılık yaptığı belirlenmişti.

Kaynak: AA / Zafer Göder
YILDIRIMHAN, İngiliz gazetesine haber oldu

Kayıtsız kalamadılar! İngilizlerden göğsümüzü kabartan manşet

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir meslek grubuna daha yeşil pasaport hakkı geliyor

Bir meslek grubuna daha yeşil pasaport hakkı geliyor
Belçika'dan örnek aldı, Kayseri'de uyguladı! Görenler bir daha bakıyor

Belçika'dan örnek aldı, Kayseri'de uyguladı! Görenler bir daha bakıyor
Belçika Kraliçesi Mathilde'den 14 yıl sonra Türkiye’ye önemli ziyaret

14 yıl sonra Türkiye’ye önemli ziyaret! 450 kişilik heyetle geliyor
Yumruk yumruğa kavgaya verilen ceza belli oldu

İşte yumruk yumruğa kavgaya verilen ceza

Bir meslek grubuna daha yeşil pasaport hakkı geliyor

Bir meslek grubuna daha yeşil pasaport hakkı geliyor
Kılıçdaroğlu’ndan Burcu Köksal’a telefon! Tek cümle söyledi

Kılıçdaroğlu’ndan Burcu Köksal’a kritik telefon! Tek cümle söyledi
Yapay zeka mı gerçek mi? AK Partili vekilin fotoğrafları tartışma yarattı

AK Partili vekilin fotoğrafları büyük tartışma yarattı