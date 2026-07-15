Çocuk parkında bozayı görüntülendi

BOLU'nun Kıbrıscık ilçesinde ilçe merkezine inen bozayı, çocuk parkında yattığı sırada cep telefonu ile görüntülendi.

Dün akşam saatlerinde Kıbrıscık ilçe merkezine inen bozayı sokaklarda gezindi, ardından çocuk parkında yattı. Bir vatandaş, ayıyı parkta yatarken cep telefonu ile görüntüledi. Kalkıp bir süre daha ilçede dolaşan ayı daha onra gözden kayboldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı