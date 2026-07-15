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Çocuk parkında bozayı görüntülendi

Çocuk parkında bozayı görüntülendi
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Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde ilçe merkezine inen bozayı, sokaklarda gezindikten sonra çocuk parkında yatarken cep telefonu ile kaydedildi.

BOLU'nun Kıbrıscık ilçesinde ilçe merkezine inen bozayı, çocuk parkında yattığı sırada cep telefonu ile görüntülendi.

Dün akşam saatlerinde Kıbrıscık ilçe merkezine inen bozayı sokaklarda gezindi, ardından çocuk parkında yattı. Bir vatandaş, ayıyı parkta yatarken cep telefonu ile görüntüledi. Kalkıp bir süre daha ilçede dolaşan ayı daha onra gözden kayboldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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