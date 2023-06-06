Üye Girişi
Haberi Paylaş
Bolu'da bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Bolu'da bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Güncel Haberler

Bolu'nun Gerede ilçesinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Bolu'nun Gerede ilçesinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

D-750 kara yolunda Gerede yönüne giden Doğan Ö. idaresindeki 57 AB 706 plakalı otomobil, Yünlü Yaylası mevkisinde bariyere çarptı.

Kazada araç içinde sıkışan sürücü, Gerede Belediyesi İtfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Eyüp Yalçın - Güncel

Avrupa Birliği Gerede Bolu Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title