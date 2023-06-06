Bolu'da bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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Bolu'nun Gerede ilçesinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Bolu'nun Gerede ilçesinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
D-750 kara yolunda Gerede yönüne giden Doğan Ö. idaresindeki 57 AB 706 plakalı otomobil, Yünlü Yaylası mevkisinde bariyere çarptı.
Kazada araç içinde sıkışan sürücü, Gerede Belediyesi İtfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Eyüp Yalçın - Güncel