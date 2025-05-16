Bolu'da Balkonda Piknik Tüpü Yangına Neden Oldu
Bolu'nun Dağkent Mahallesi'nde bir evin balkonunda yakılan piknik tüpü, yakınındaki battaniyenin tutuşmasına yol açarak yangına neden oldu. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bolu'da balkonda yakılan piknik tüpü yangına yol açtı.
Dağkent Mahallesi'nde bulunan 2. Etap TOKİ Konutlarında yaşayan N.D, evinin balkonunda piknik tüpüyle yemek yaparken yakınında bulunan battaniye tutuştu.
Yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalışan ev sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak itfaiyeden de yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ev sakinlerinin söndürdüğü yangın alanında soğutma çalışması yaptı.
Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel