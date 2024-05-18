Bolu'da Bahçede Görülen Yılan İtfaiye Tarafından Yakalandı
Bolu'nun Karaçayır Mahallesi'nde bir evin bahçesinde görülen yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya salındı.
Bolu'da bahçede görülen yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya bırakıldı.
Karaçayır Mahallesi Hulusi Tüzmen Caddesi'ndeki evin bahçesinde yılan görenler, itfaiyeden yardım istedi.
Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, brandanın altına giren yılanı yakaladı.
Yılan, ekiplerce şehir merkezinden uzak yerde doğaya salındı.