Üye Girişi
Haberler

Bolu'da Bahçede Görülen Yılan İtfaiye Tarafından Yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'nun Karaçayır Mahallesi'nde bir evin bahçesinde görülen yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya salındı.

Bolu'da bahçede görülen yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya bırakıldı.

Karaçayır Mahallesi Hulusi Tüzmen Caddesi'ndeki evin bahçesinde yılan görenler, itfaiyeden yardım istedi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, brandanın altına giren yılanı yakaladı.

Yılan, ekiplerce şehir merkezinden uzak yerde doğaya salındı.

Kaynak: AA / Güncel

Karaçayır Mahallesi İtfaiye Bolu Hayvanlar İtfaiye Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title