Bolu'da Anadolu Otoyolu'nda Zincirleme Kazalar: 1 Yaralı, İstanbul Yönü Ulaşıma Kapandı
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Bolu'da Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme kazalarda 14 araç karıştı ve 1 kişi yaralandı. Kazalar nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü ulaşıma kapandı. Olayın ardından uzun araç kuyrukları oluştu ve ekipler yolu açmak için çalışmalara başladı.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı mevkisinde, saat 11.00 ile 12.00 sıralarında 3 farklı noktada kazalar meydana geldi. 14 aracın karıştığı zincirleme kazalarda 1 kişi yaralandı. Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü de ulaşıma kapandı. Uzun araç kuyrukları oluşturken, ekipler yolu açmak için çalışma başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Güncel