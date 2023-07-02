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Bolu'da Anadolu Otoyolu'nda Zincirleme Kazalar: 1 Yaralı, İstanbul Yönü Ulaşıma Kapandı

Bolu'da Anadolu Otoyolu'nda Zincirleme Kazalar: 1 Yaralı, İstanbul Yönü Ulaşıma Kapandı

Güncel Haberler

Bolu'da Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme kazalarda 14 araç karıştı ve 1 kişi yaralandı. Kazalar nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü ulaşıma kapandı. Olayın ardından uzun araç kuyrukları oluştu ve ekipler yolu açmak için çalışmalara başladı.

-BOLU'da Anadolu Otoyolu'nda 3 farklı noktada 14 aracın karıştığı zincirleme kazalarda 1 kişi yaralandı, İstanbul yönü de ulaşıma kapandı.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı mevkisinde, saat 11.00 ile 12.00 sıralarında 3 farklı noktada kazalar meydana geldi. 14 aracın karıştığı zincirleme kazalarda 1 kişi yaralandı. Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü de ulaşıma kapandı. Uzun araç kuyrukları oluşturken, ekipler yolu açmak için çalışma başlattı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Güncel

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