Bolu'da Anadolu Otoyolu'nda Zincirleme Kazalar: 1 Yaralı, İstanbul Yönü Ulaşıma Kapandı

Bolu'da Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme kazalarda 14 araç karıştı ve 1 kişi yaralandı. Kazalar nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü ulaşıma kapandı. Olayın ardından uzun araç kuyrukları oluştu ve ekipler yolu açmak için çalışmalara başladı.