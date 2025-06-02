Bolu'da Ambulans ve TIR'ın Karıştığı Kazada 8 Kişi Yaralandı

Bolu'da Ambulans ve TIR'ın Karıştığı Kazada 8 Kişi Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde meydana gelen kazada ambulans, TIR ve 2 otomobil çarpıştı. Kaza sonucu 1'i ağır toplam 8 kişi yaralanırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Gerede Cumhuriyet Başsavcısı Aybüke Rana Er de yaralananlar arasında yer aldı.

BOLU'nun Yeniçağa ilçesinde ambulans, TIR ve 2 otomobilin karıştığı kazada 1'i ağır 8 kişi yaralandı. Kazada sağlık sorunları nedeniyle ambulansla Bolu'ya sevk edilen Gerede Cumhuriyet Başsavcısı Aybüke Rana Er de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde D-100 yolunun Yeniçağa- Mengen kavşağında meydana geldi. Sağlık sorunları nedeniyle Gerede'den Bolu'ya sevk edilen Gerede Cumhuriyet Başsavcısı Aybüke Rana Er'i taşıyan ambulans, kavşakta bir otomobille çarpıştı. Kazaya bir TIR ve bir otomobil daha karıştı. Kazada ambulansta bulunan Gerede Cumhuriyet Başsavcısı Aybüke Rana Er'in de arasında bulunduğu 1'i ağır 8 kişi yaralandı. 4 aracın karıştığı kaza sonrası ihbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla kaldırıldıkları hastanelerde tedaviye alındı. Kazada hafif şekilde yaralanan Başsavcı Aybüke Rana Er'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İşte Rusya'nın Ukrayna'ya sunduğu ateşkes şartları

İşte Rusya'nın Ukrayna'ya sunduğu "ateşkes" şartları
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yakın zamanda enerji konusunda müjdelerimiz olacak

Kabine sonrası heyecanlandıran açıklama: Yakında müjdelerimiz olacak
DEM Parti'nin yeni Meclis Başkanvekili Pervin Buldan oldu

İşte Sırrı Süreyya Önder'in yerine geçen isim
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sergen Yalçın'dan yeni sezonun ilk kehaneti geldi: Seneye o takım, ligin favorisi olur

Sergen'den yeni sezonun ilk kehaneti: Seneye o takım...
Taziye dönüşü midibüs şarampole devrildi: 2 ölü, 27 yaralı

Taziye dönüşü facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var
BioNTech ve BMS, kanser ilacı İçin 11 milyar dolarlık anlaşma imzaladı

Kanser aşısı için dev anlaşma
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Tatil fotoğrafları Real Madrid'de şok etkisi yarattı: Dünya Arda Güler'e henüz hazır değil

Tatil fotoğrafları şok etkisi yarattı: Dünya Arda'ya henüz hazır değil
Podyumda cesur yırtmaç! Frikik iddialarına Pınar Altuğ'dan açıklama

Podyumda cesur yırtmaç! Frikik iddialarına Altuğ'dan açıklama
Paraşütle atlayan 19 yaşındaki sosyal medya fenomeni feci şekilde can verdi

Paraşütle atlayan 19 yaşındaki sosyal medya fenomeninin feci ölümü
Memur ve emeklilerin maaş zammını etkileyecek enflasyon verileri açıklanacak

Zam hesapları sil baştan değişiyor! Milyonların gözü bu veride
Eski Çatalca Müftüsü'nün tayini iptal edildi! İşte yeni görevi

Eski Çatalca Müftüsü'nün tayini iptal edildi! İşte yeni görevi
Los Angeles FC'den Cengiz Ünder kararı

Opsiyonu kullanılmadı! Fenerbahçe'ye dönüyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.