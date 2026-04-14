Bolu'da silahlı kavga: 4 gözaltı

BOLU'da, 'alacak' nedeniyle, tekel bayisinde başlayıp dükkanın dışında devam eden kavgada, tabancasını çekip havaya ateş eden kişinin de aralarında olduğu 4 şüpheli, polisin biber gazlı müdahalesinin ardından gözaltına alındı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında, Aktaş Mahallesi Kocabey Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 'alacak' meselesi nedeniyle 3 şüpheli, araçla tekel bayisine geldi. Dükkanda başlayan tartışma, dışarıda kavgaya dönüştü. Alkollü olan şüphelilerden biri tabancasını çekip, arka arkaya havaya ateş açtı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis, 2 şüpheliye biber gazıyla müdahale etti. Olayın ardından M.Y., A.A., U.A. ve S.K., polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemleri için polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri, şüphelilerin geldiği 06 DID 751 plakalı otomobilde yaptıkları aramada 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Polis, olay yeri ve çevresinde de boş kovan aradı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı