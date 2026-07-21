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Köyde ahır ve samanlık yanarak küle döndü

Köyde ahır ve samanlık yanarak küle döndü
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Mudurnu ilçesine bağlı Sürmeli köyünde çıkan yangında bir ahır ve samanlık tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangınla ilgili jandarma inceleme başlattı.

BOLU'nun Mudurnu ilçesinde köyde çıkan yangında ahır ve samanlık yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 16.00 sıralarında ilçeye bağlı Sürmeli köyünde meydana geldi. Bülent Öztürk'e ait ahır ve samanlıkta yangın çıktı. Samanların tutuşmasıyla alevler kısa sürede büyürken olay yerine Mudurnu ve Bolu'dan takviye itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Şefliğinden arazözler sevk edildi. Köyde bulunan vatandaşlarda yangını söndürmek için seferber oldu. Ekiplerin müdahalesinin ardından söndürülen yangında ahır ve samanlık yanarak küle döndü.

Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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