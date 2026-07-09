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Bolu'da 79 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu

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Bolu Borozanlar Mahallesi'nde 79 yaşındaki İsmail K., yakınları tarafından evinde hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekipleri hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze otopsi için morga kaldırıldı. Yaşlı adamın bir gün önce ıhlamur toplarken düşüp hastanede tedavi olduğu öğrenildi.

Bolu'da 79 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

Borozanlar Mahallesi Hürriyet Caddesi'ndeki apartmanın birinci katında yaşayan İsmail K. (79), yakınları tarafından hareketsiz halde bulundu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelinin yaptığı kontrolde İsmail K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Öte yandan İsmail K'nin dün evinin yakınındaki ağaçtan ıhlamur topladığı sırada düştüğü, kaldırıldığı hastanede tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz
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