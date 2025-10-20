Bolu'da 500 İstilacı Su Kaplumbağası Ele Geçirildi

BOLU'da jandarma ekipleri tarafından kontrol noktasında durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada ülkeye sokulması yasak olan istilacı tür 500 kırmızı benekli su kaplumbağası ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından kontrol noktasında durdurulan yolcu otobüsünde arama yapıldı. Aramada, otobüsün bagaj kısmında taşıma çantası içerisinde ülkeye sokulması ve bulundurulması yasak olan istilacı türlerden 500 kırmızı benekli su kaplumbağası ele geçirildi. Olayla ilgili otobüste bulunan 1 yolcu gözaltına alındı.

Ele geçirilen su kaplumbağaları Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından muhafaza altına alınarak Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü'ne teslim edildi.